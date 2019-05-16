Чт, 16.05.2019
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Менеджер Бритни Спирс рассказал, что певица может навсегда покинуть сцену

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Бритни Спирс

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Состояние поп-дивы на фоне тяжелой болезни отца резко ухудшилось, и ее медикаменты перестали работать, сообщает Лайф.

Американская поп-певица Бритни Спирс, возможно, больше никогда не будет выступать. Такой исход событий не исключил её менеджер Ларри Рудольф в разговоре с порталом TMZ.

Менеджера певицы спросили, будет ли Спирс выступать в Лас-Вегасе, поскольку она собиралась дать серию концертов с 13 февраля 2019 года. Однако Рудольф ответил, что, исходя из самочувствия Спирс, в Лас-Вегас она точно не вернется в ближайшее время и, возможно, навсегда попрощается со сценой.

— Нам пришлось отменить ее концерты, потому что медикаменты перестали работать и она потеряла рассудок из-за болезни своего отца, — сказал Рудольф.

В январе 2019 года Спирс отменила несколько концертов из-за тяжёлой болезни отца, он находился на грани смерти. Поэтому певица решила сосредоточиться на своей семье. Затем в марте Бритни решилась обратиться в лечебницу, чтобы восстановить психическое здоровье. Позже стали появляться слухи, что певицу удерживают в клинике насильно. В апреле артистка сама обратилась к фанатам, успокоив их и развеяв слухи.

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