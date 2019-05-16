Уфологи бьют тревогу: планета Нибиру угрожает Земле

Сторонники теорий заговора и уфологи в шоке — новые снимки NASA якобы показали, что таинственная планета Нибиру в очередной раз приблизилась к Земле. Уфологи вычислили это по косвенным признакам — фотографии с американских спутников, по их мнению, показали, что Луна раскалывается, сжимаясь «как изюм». Объяснение нашли почти сразу — всему виной планета Нибиру, которая гравитационным волнами якобы сжимает спутник Земли.

Уфологи считают, что Луне осталось ждать чуть меньше года, а затем она расколется под пагубным влиянием. Вслед за этим смертоносное гравитационное воздействие планеты Х якобы обрушится на Землю.