Уфологи бьют тревогу: планета Нибиру угрожает Земле
Новые снимки NASA заставили любителей теорий заговоров бояться за судьбу планеты, сообщает Пятый канал.
Сторонники теорий заговора и уфологи в шоке — новые снимки NASA якобы показали, что таинственная планета Нибиру в очередной раз приблизилась к Земле. Уфологи вычислили это по косвенным признакам — фотографии с американских спутников, по их мнению, показали, что Луна раскалывается, сжимаясь «как изюм». Объяснение нашли почти сразу — всему виной планета Нибиру, которая гравитационным волнами якобы сжимает спутник Земли.
Уфологи считают, что Луне осталось ждать чуть меньше года, а затем она расколется под пагубным влиянием. Вслед за этим смертоносное гравитационное воздействие планеты Х якобы обрушится на Землю.
Наша планета якобы станет спутником Нибиру, что приведет к катастрофическим последствиям. Изменится погода, число дней в году и суток в часах. В конце концов Земля настолько отдалится от Солнца, что превратится в обледенелый каменный шар.