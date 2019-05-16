«Поток нечисти и грязи»: Шукшина представила свою смерть

«Как застраховать себя от того, чтобы после твоей смерти не судачили о тебе в желтых телепрограммах и прессе? Если публичный человек не может остановить даже через суд этот поток грязи, льющийся на него еще при жизни», - написала она.

Актриса посетовала на невозможность остановить «поток нечисти» даже путем его полного игнорирования. Она также высказала огорчение тем, что «остановить мракобесие» не способны и подписанные большим количеством людей петиции, призывающие законодательно запретить телеканалам порочить честь и достоинство граждан России.

«Что нужно сделать, чтобы тебя не трогали после смерти? О покойниках говорить либо хорошо, либо никак, - подчеркнув серьезность своего вопроса, написала Шукшина. - Один за другим уходят талантливые люди - немолодые и молодые актеры, певцы, композиторы, журналисты. Их уход в мир иной телевидение превращает в »парад на костях«, в рейтинги, пиар и зарабатывание бабла».

По словам актрисы, даже еще не преданные земле покойные знаменитости становятся объектом наживы для «желтых ток-шоу».

«Все больше опускаясь в бездну, а заодно и опуская тех, кто смотрит эти шоу», - написала она.

В конце своего эмоционального заявления Марина Васильевна процитировала отрывок из завещания Гоголя: «не унынию должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте.»