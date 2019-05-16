У Олега Газманова обнаружили опухоль в горле

Несколько лет назад назад врачи диагностировали у Газманова опухоль на голосовых связках. Певец откровенно признался, что сообщение медиков стало для него настоящим ударом, ведь подобный диагноз – приговор для сольного исполнителя. Некоторое время ему пришлось прекратить выступления.

Однако артист не стал опускать руки, кроме того, в борьбе с недугом ему помогала семья – жена Марина и дети. К слову, о том, что происходило в его жизни в последние несколько лет, он признался публично впервые.