У Олега Газманова обнаружили опухоль в горле

Закрытый для СМИ певец Олег Газманов сделал неожиданные признания на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ. Звезда рассказала, что с недавнего времени борется с тяжелым недугом.
Несколько лет назад назад врачи диагностировали у Газманова опухоль на голосовых связках. Певец откровенно признался, что сообщение медиков стало для него настоящим ударом, ведь подобный диагноз – приговор для сольного исполнителя. Некоторое время ему пришлось прекратить выступления.
Однако артист не стал опускать руки, кроме того, в борьбе с недугом ему помогала семья – жена Марина и дети. К слову, о том, что происходило в его жизни в последние несколько лет, он признался публично впервые.
Публика была в шоке от услышанного и сообщение мгновенно облетело всю Сеть.