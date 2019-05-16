Чт, 16.05.2019
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У Олега Газманова обнаружили опухоль в горле

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Олег Газманов

ФОТО: SCANPIX

Закрытый для СМИ певец Олег Газманов сделал неожиданные признания на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ. Звезда рассказала, что с недавнего времени борется с тяжелым недугом.

Несколько лет назад назад врачи диагностировали у Газманова опухоль на голосовых связках. Певец откровенно признался, что сообщение медиков стало для него настоящим ударом, ведь подобный диагноз – приговор для сольного исполнителя. Некоторое время ему пришлось прекратить выступления.

Однако артист не стал опускать руки, кроме того, в борьбе с недугом ему помогала семья – жена Марина и дети. К слову, о том, что происходило в его жизни в последние несколько лет, он признался публично впервые.

Публика была в шоке от услышанного и сообщение мгновенно облетело всю Сеть.

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