Сдержанный шик! Кейт Миддлтон демонстрирует идеальный наряд британской герцогини

Стилем Кейт Миддлтон восхищаются миллионы девушек по всему миру. Герцогине Кембриджской удается идеально совмещать в нарядах сдержанность и скромность, подчеркивая при этом женственность. Более того, супруга принца Уильма старается следовать модным трендам.

Так, к примеру, на днях Кейт посетила старинный особняк Блетчли-парк в графстве Бакингемшир, в котором проходит специальная выставка. Для выхода в свет Миддлтон выбрала платье от Alessandra Rich в горох - главный тренд этой весны! Примечательно, что это уже не первый выход герцогини в этом наряде - на семейной фотосессии, посвященной 70-летнему юбилею принца Чарльза, Кейт уже блистала в таком же наряде.