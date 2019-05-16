Мила Йовович потеряла третьего ребенка

Я была одинока и беспомощна. Я впала одну из самых тяжелых депрессий в своей жизни. Я взяла перерыв в карьере и изолировала себя от общества на несколько месяцев, чтобы быть сильной для двух моих детей. Я начала работать в саду, стала ходить в спортзал, питаться здоровой пищей, чтобы не принимать антидепрессанты. К счастью, я смогла найти выход из этого личного ада, не прибегая к лекарствам, но воспоминания о том, через что я прошла и что потеряла, останутся со мной до самой смерти. Аборт — это в лучшем случае кошмар. Ни одна женщина не хочет пройти через это. Но мы должны бороться за наши права, за то, чтобы получать все, что нам необходимо для нашей безопасности