Чт, 16.05.2019
Как вам такое? Жители Эстонии возмущены сексистской рекламой Pakendikeskus СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Мила Йовович потеряла третьего ребенка

Мила Йовович потеряла третьего ребенка

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Milla Jovovich

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

Актриса поделилась личной историей.

Американские власти решили ввести запрет на аборты на сроке больше шести недель в штате Джорджия, чем вызвали бурю возмущения среди большинства женщин. Поддержали протест и многие селебрити, среди которых 43-летняя Мила Йовович. Актриса раскритиковала законопроект и призналась, что два года назад сделала аборт.

Я сама прошла через экстренный аборт два года назад. Я была на 4,5 месяце беременности и как раз находилась на съемках в Восточной Европе. У меня начались преждевременные роды, и я сказала, что должна находиться в сознании на протяжении всей процедуры. Это был один из самых ужасных опытов в моей жизни. Мне до сих пор снятся кошмары,

- вспоминает Мила.

Я была одинока и беспомощна. Я впала одну из самых тяжелых депрессий в своей жизни. Я взяла перерыв в карьере и изолировала себя от общества на несколько месяцев, чтобы быть сильной для двух моих детей. Я начала работать в саду, стала ходить в спортзал, питаться здоровой пищей, чтобы не принимать антидепрессанты. К счастью, я смогла найти выход из этого личного ада, не прибегая к лекарствам, но воспоминания о том, через что я прошла и что потеряла, останутся со мной до самой смерти. Аборт — это в лучшем случае кошмар. Ни одна женщина не хочет пройти через это. Но мы должны бороться за наши права, за то, чтобы получать все, что нам необходимо для нашей безопасности

- говорит актриса.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ