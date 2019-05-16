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Меган Маркл и принца Гарри ограничили в правах на новорожденного ребенка

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Prints Harry ja Meghan Markle oma pojaga. 8.05.2019

ФОТО: Dominic Lipinski / WPA-Pool / SIPA / Scanpix

Почему Меган Маркл и принц Гарри не имеют всех прав по опеке над своим ребенком?

6 мая в семье Меган Маркл и принца Гарри случилось пополнение — у них родился сын. И пока одни поклонники семейства не могут нарадоваться этому событию, другие обсуждают интересный факт — молодые родители будут сильно ограничены в воспитании Арчи. Дело в том, что, согласно королевским традициям, Меган и Гарри лишены полных юридических прав на своего сына, а вот решает все, разумеется, королева Елизавета II.

К слову, то же касается  Кейт Миддлтон с принцем Уильямом — у них также нет всех прав на их троих детей. Так, согласно закону, именно королева контролирует воспитание всех потомков и распоряжается об их образовании и даже браках (принцы Гарри и Уильям также просили разрешения на женитьбу у бабушки). Интересно, примет ли такой расклад событий Меган? 

ФОТО: Chris Allerton/SussexRoya/SIPA / Chris Allerton/SussexRoya/SIPA

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