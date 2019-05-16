Пользователям Сети не дает покоя «голый» костюм участницы «Евровидения»

Но больше всего зрителей поразил необычный наряд певицы, а точнее, некоторое его отсутствие, пишет The Sun.

ФОТО: ABIR SULTAN / EPA

В Тель-Авиве стартовал долгожданный конкурс "Евровидение", на котором честь выступать первой выпала киприотской певице Тамте. Она представила впечатляющий номер на зажигательную песню Replay. Тамта изначально выбрала необычный наряд, который в середине номера превратился в ничто.

ФОТО: Henrik Montgomery/TT / TT NEWS AGENCY

Тамта открыла номер в стильном и сексуальном комплекте из латексных пиджака и не то чулок, не то сапог. А висящая бижутерия привлекала внимание и вызывала вопросы. Но, когда посреди номера парни из подтанцовки сорвали с Тамты пиджак, оказалось, что под ним находится прозрачное боди.

ФОТО: Henrik Montgomery/TT / TT NEWS AGENCY

Тут даже поклонники украинской исполнительницы Maruv, которые обвиняли киприотку в повторении стиля певицы, смущённо замолчали, потому что такой откровенности не было ни у Maruv, ни у других участников конкурса. Пользователи Сети по достоинству оценили необычный образ певицы, но некоторые посчитали такое решение сомнительным.

ФОТО: vladimir astapkovich / Sputnik

Как-то я не уверена насчёт этих прозрачных трусов...