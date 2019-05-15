Эдгар Гергель: в Израиле прессу встречают в 100 раз дружелюбнее, чем в Португалии, и подарки лучше дарят

Без долгих раздумий прямо с чемоданами приехал в пресс-центр, который находится в Tel-Aviv Expo. Если бы я с кучей сумок прибыл на «Евровидение» в Португалии, меня бы скорее всего сначала обхамили, а потом сделали получасовой досмотр. Такие уж они были принципиальные в том году.

В Израиле всё по существу, без лишних вопросов и оперативно. Сотрудники более дружелюбные, это при том, что я приехал почти под конец всего этого праздника. И если с работниками разговориться, можно получить много «ништяков» в виде, например, карты на бесплатный проезд в общественном транспорте.

В этом году каждому журналисту дарят подарок, как и всегда. В Тель-Авиве это футболка с символикой «Евровидения», ручка и блокноты. Всё, что нужно нужно журналисту.

ФОТО: limon.ee