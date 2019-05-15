Эдгар Гергель: в Израиле прессу встречают в 100 раз дружелюбнее, чем в Португалии, и подарки лучше дарят
Теперь можно с уверенностью сказать, что Limon в Тель-Авиве. Несколько минут назад добрался до пресс-центра и городка, в котором в эти дни трудится и пресса, и артисты, в двух шагах от мена главная концертная площадка этого года.
Без долгих раздумий прямо с чемоданами приехал в пресс-центр, который находится в Tel-Aviv Expo. Если бы я с кучей сумок прибыл на «Евровидение» в Португалии, меня бы скорее всего сначала обхамили, а потом сделали получасовой досмотр. Такие уж они были принципиальные в том году.
В Израиле всё по существу, без лишних вопросов и оперативно. Сотрудники более дружелюбные, это при том, что я приехал почти под конец всего этого праздника. И если с работниками разговориться, можно получить много «ништяков» в виде, например, карты на бесплатный проезд в общественном транспорте.
В этом году каждому журналисту дарят подарок, как и всегда. В Тель-Авиве это футболка с символикой «Евровидения», ручка и блокноты. Всё, что нужно нужно журналисту.
Более разнообразные напитки наливают прессе. Сегодня вода и бесплатные смузи, а вчера, как сказали коллеги из Белоруссии, был кофе с портретами артистов той страны, из которой приехал журналист. В Португалии годом ранее предлагали все дни кофе и воду.