Опубликованы результаты экспертизы по факту смерти Сергея Доренко

Версия об отравлении журналиста не подтвердилась. В крови главного редактора радиостанции «Говорит Москва» не обнаружили следов ядов. Сергей Доренко скончался от разрыва аорты.
9 мая погиб известный журналист Сергей Доренко. Мужчина скончался в возрасте 59 лет во время езды на мотоцикле. Водитель резко почувствовал себя плохо и не смог справиться с управлением. По заключению врачей, смерть наступила из-за разрыва аневризмы грудной аорты.
Однако с этой версией оказались сначала не согласны дочери журналиста от первого брака Ксения и Екатерина. Они предположили, что отец мог быть отравлен. Ведь накануне трагического события Доренко чувствовал себя хорошо. Кроме того, наследницы обвинили в возможном преступлении его молодую супругу Юлию Селявину.
Скандал разгорелся в похоронном зале Троекуровского кладбища, где вдова встретилась с падчерицами. Наследницы требовали, чтобы отца похоронили в гробу, а Юлия наставила на кремации. Для Ксении и Екатерины такое решение показалось еще одним свидетельством против избранницы Доренко. В итоге полиция запретила выдавать Юлии тело мужа, пока не будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Сегодня стали известны результаты повторных анализов. Эксперты не нашли в крови журналиста следов запрещенных препаратов и ядов. Подтвердилась первая версия смерти о разрыве аорты.
«Мне сообщили те люди, которые причастны к экспертизе, что ничего не выявлено и сегодня должно быть официальное заключение, что снимаются все возражения, можно захоронить», — сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Сейчас будет решаться вопрос о разделе имущества между бывшими женами и детьми Доренко. Напомним, что после развода с первой супругой Мариной Федоренковой, мужчина оставил ей и троим детям элитную недвижимость в центре столицы и Минске, а также два дома в пригороде Москвы. «Всю свою жизнь Сергей Доренко существенно помогал Прохору: оплачивал его учебу, снимал ему квартиру. Это был прекрасный заботливый отец», — говорил адвокат журналиста.
От союза с Юлией у главного редактора радиостанции растут две дочери. Женщина тяжело переживает потерю супруга. «Очень тяжелые дни. Самые тяжелые в моей жизни. На резерве. Почти без сна. Любить и утешать наших детей. Решать бесконечные вопросы. Держаться, держаться, держаться», — писала она в социальных сетях.