Опубликованы результаты экспертизы по факту смерти Сергея Доренко

9 мая погиб известный журналист Сергей Доренко. Мужчина скончался в возрасте 59 лет во время езды на мотоцикле. Водитель резко почувствовал себя плохо и не смог справиться с управлением. По заключению врачей, смерть наступила из-за разрыва аневризмы грудной аорты.

Однако с этой версией оказались сначала не согласны дочери журналиста от первого брака Ксения и Екатерина. Они предположили, что отец мог быть отравлен. Ведь накануне трагического события Доренко чувствовал себя хорошо. Кроме того, наследницы обвинили в возможном преступлении его молодую супругу Юлию Селявину.

Скандал разгорелся в похоронном зале Троекуровского кладбища, где вдова встретилась с падчерицами. Наследницы требовали, чтобы отца похоронили в гробу, а Юлия наставила на кремации. Для Ксении и Екатерины такое решение показалось еще одним свидетельством против избранницы Доренко. В итоге полиция запретила выдавать Юлии тело мужа, пока не будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Сегодня стали известны результаты повторных анализов. Эксперты не нашли в крови журналиста следов запрещенных препаратов и ядов. Подтвердилась первая версия смерти о разрыве аорты.

«Мне сообщили те люди, которые причастны к экспертизе, что ничего не выявлено и сегодня должно быть официальное заключение, что снимаются все возражения, можно захоронить», — сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Сейчас будет решаться вопрос о разделе имущества между бывшими женами и детьми Доренко. Напомним, что после развода с первой супругой Мариной Федоренковой, мужчина оставил ей и троим детям элитную недвижимость в центре столицы и Минске, а также два дома в пригороде Москвы. «Всю свою жизнь Сергей Доренко существенно помогал Прохору: оплачивал его учебу, снимал ему квартиру. Это был прекрасный заботливый отец», — говорил адвокат журналиста.