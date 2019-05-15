Фото: женщина заплатила 27 тысяч евро, чтобы быть похожей на Меган Маркл

Женщина находилась в депрессивном состоянии много лет, но настал тот день, когда, выбрав для себя идеал красоты, она стала совершенно другим человеком, передает Yahoo! Style.

Таня не просто так выбрала Герцогиню Сассекскую для подражания. Женщина считает, что формы тела Меган идеально пропорциональны. Она в меру стройная, в меру аппетитная, чего так не хватало самой Рикардо.

Таня до операций. ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

В ходе операций Тане сделали липосакцию, перенеся жир на ягодицы, вставили жировые трансплантаты в щеки, провели липосакцию под щеками и подбородком, увеличили бюст, наполнили губы и провели ряд других иньекционных процедур.

Таня после операций. ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

Таня признается, что после операций стала увереннее, сильнее, повысила самооценку. Как мать-одиночка Рикардо мечтает о скорейшей реабилитации после операций, чтобы отправиться в спортзал и укрепить тело мышцами, а после обязательно найти принца.

«Думаю, что выгляжу как Меган Маркл, я вижу это по форме моего лица», – поделилась Таня с журналистами.

«Когда люди говорят, что находят сходство с герцогиней, у меня возникает ощущение, что миссию я выполнила», – говорит Таня.

Новое пляжное тело Тани Рикардо. ФОТО: Caters News Agency/Scanpix