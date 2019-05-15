Экстремальное декольте! Виктория Боня пришла на открытие Каннского фестиваля в ошеломляющем платье

На церемонии открытия традиционно собрались звезды со всего мира. Так, одной из самых обсуждаемых персон вечера стала Виктория Боня, которая выбрала для мероприятия красное платье в пол с глубоким декольте.

Российская телеведущая уже несколько лет посещает мероприятие, неизменно появляясь перед фотографами в элегантных и сексуальных нарядах.

На церемонии открытия традиционно собрались звезды со всего мира. Так, одной из самых обсуждаемых персон вечера стала Виктория Боня, которая выбрала для мероприятия красное платье в пол с глубоким декольте. Российская телеведущая уже несколько лет посещает мероприятие, неизменно появляясь перед фотографами в элегантных и сексуальных нарядах, передает ВокругТВ.