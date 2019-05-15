Экстремальное декольте! Виктория Боня пришла на открытие Каннского фестиваля в ошеломляющем платье
Во Франции стартовал 72-й Каннский кинофестиваль.
На церемонии открытия традиционно собрались звезды со всего мира. Так, одной из самых обсуждаемых персон вечера стала Виктория Боня, которая выбрала для мероприятия красное платье в пол с глубоким декольте.
Российская телеведущая уже несколько лет посещает мероприятие, неизменно появляясь перед фотографами в элегантных и сексуальных нарядах.
На церемонии открытия традиционно собрались звезды со всего мира. Так, одной из самых обсуждаемых персон вечера стала Виктория Боня, которая выбрала для мероприятия красное платье в пол с глубоким декольте. Российская телеведущая уже несколько лет посещает мероприятие, неизменно появляясь перед фотографами в элегантных и сексуальных нарядах, передает ВокругТВ.
Примечательно, что сама Виктория назвала свой наряд скромным, а также призналась, что до последнего не могла определиться с выбором платья. «В этот раз я никак не могла определиться между двумя нарядами… Одно из них - платье принцессы, золотого цвета, расшитое сваровски… Ну а другое вы видите на фото. Я выбрала это, довольно скромное, но очень элегантное платье», – заявила звезда.