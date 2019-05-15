Чт, 16.05.2019
Как вам такое? Жители Эстонии возмущены сексистской рекламой Pakendikeskus СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Экстремальное декольте! Виктория Боня пришла на открытие Каннского фестиваля в ошеломляющем платье

Экстремальное декольте! Виктория Боня пришла на открытие Каннского фестиваля в ошеломляющем платье
ГАЛЕРЕЯ!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Во Франции стартовал 72-й Каннский кинофестиваль. 

На церемонии открытия традиционно собрались звезды со всего мира. Так, одной из самых обсуждаемых персон вечера стала Виктория Боня, которая выбрала для мероприятия красное платье в пол с глубоким декольте.

Российская телеведущая уже несколько лет посещает мероприятие, неизменно появляясь перед фотографами в элегантных и сексуальных нарядах.

На церемонии открытия традиционно собрались звезды со всего мира. Так, одной из самых обсуждаемых персон вечера стала Виктория Боня, которая выбрала для мероприятия красное платье в пол с глубоким декольте. Российская телеведущая уже несколько лет посещает мероприятие, неизменно появляясь перед фотографами в элегантных и сексуальных нарядах, передает ВокругТВ.

Примечательно, что сама Виктория назвала свой наряд скромным, а также призналась, что до последнего не могла определиться с выбором платья. «В этот раз я никак не могла определиться между двумя нарядами… Одно из них - платье принцессы, золотого цвета, расшитое сваровски… Ну а другое вы видите на фото. Я выбрала это, довольно скромное, но очень элегантное платье», – заявила звезда.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ