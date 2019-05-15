Вышел посмертный клип музыканта Avicii

Вышел клип на посмертный сингл диджея Avicii. Ролик на песню музыканта Tough Love опубликован на видеохостинге YouTube, пишет Лайф.

Известно, что диджей закончил работу над концепцией незадолго до своей смерти и хотел, чтобы вокальную часть исполнила настоящая влюбленная пара, что и воплотилось в жизнь.

Клип снят на скалистой местности на берегу океана. Основа видеоролика — танцы.

Сингл Tough Love стал второй посмертной работой Avicii. Ранее его приятель Карл Фальк, с которым музыкант работал незадолго до смерти, поделился треком S.O.S. Композиции войдут в грядущий альбом диджея Tim, который выйдет, возможно, уже к лету.