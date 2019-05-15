«Маразм уже фонтаном!»: жуткие развлечения Собчак в Венеции шокировали Сеть

В своей публикации блондинка рассказала о том, что представленный снимок был сделан «через десять минут после того, как Федор-Павлов-Андреевич пригласил меня на ужин-перформанс, где людям связывают руки и кормят».

По ее утверждению, затем гостей «закапывают по шею и тоже кормят».

«Обещал посадить меня рядом с директором музея Tate, в которого плюнул огурцом несколько лет назад во время другого перформанса. А тут я стою посередине "активного искусства" символизирующего кровь заболевшего спидом друга художника. Все вокруг как бы намекает,что мне пора домой!» – прокомментировала она изображение.