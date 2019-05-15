Родила двойню от Путина? Почему о гимнастке Алине Кабаевой снова заговорили

По данным российских СМИ, роды у Кабаевой, которую называют любовницей российского президента Владимира Путина, прошли 7 мая. В результате на свет появилась двойня — два мальчика.

Роды у VIP-спортсменки принимали лучшие врачи клиники, а многочисленные охранники следили за конфиденциальностью процесса, пишут Fakty.

При этом не так давно в одном из интервью гимнастка уверяла, что в ближайшее время рожать не собирается, поскольку намерена посвятить себя работе. В прошлом году она защитила диссертацию в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Петербурге. Олимпийская чемпионка получила ученую степень кандидата наук.

Однако слухи о детях Кабаевой периодически появляются в СМИ.

Так, в 2008 году журналисты писали о том, что звезда родила мальчика, которого, по слухам, назвали Дмитрием. В 2013-м году Кабаеву заметили в Сочи и предположили, что она прилетела рожать, а в 2015-м году появилась информация, что гимнастка стала мамой мальчика в элитном центре Святой Анны в Соренго в Швейцарии.

Президент России Владимир Путин официально развелся со своей женой Людмилой в 2014 году. Хотя слухи о романе с известной спортсменкой ходили и до этого. После этого пропагандисты не раз говорили, что теперь Путин женат на России. Сам Путин как-то на пресс-конференции по поводу будущей возможной женитьбы заявил: «Как порядочный человек, я когда-нибудь должен буду это сделать».

В 2013 году появилась информация, о том, что Владимир Путин и Алина Кабаева поженились и обвенчались на Валдае. В связи с этим официальный Кремль был вынужден прокомментировать данную новость. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Путин все-таки женился на Кабаевой. По его словам, «данного брака не было».

И вот после родов 7 мая 2019, в СМИ снова появилась информация, что Кабаева родила двойню от главы Кремля. В последнее время сама Кабаева редко появлялась на светских мероприятиях и старалась не общаться с журналистами.