Фото: проживающая в США звезда эстонского спорта ждет второго ребенка
Проживающая в США эстонская многоборка Грете Гриффин (в девичестве Шадейко) и ее американский супруг Роберт Гриффин III осенью ждут пополнения – в их семье родится вторая дочь.
25-летняя эстонская многоборка и просто красавица поделилась радостной новостью в социальных сетях. Грете опубликовала снимок на шестом месяце беременности.
«Вы можете быть кем-то в этом мире. Но ты для меня – весь мир», – подписала трогательный снимок с заметно округлившимся животом эстонская спортсменка, которая долгое время проживает в США.
На втором снимке, который опубликовала Грете, она уже позирует со всей семьей – мужем и двухлетней дочерью Глорией. На малышке надета футболка с надписью «старшая сестра», в то время как ее мама держит в руках крошечное боди с надписью «младшая сестра». По прогнозам вторая девочка должна родиться уже в сентябре.
Напомним, свадьба эстонской легкоатлетки Грете Шадейко и игрока в американский футбол Роберта Гриффина III состоялась в марте 2018 года, когда их дочери уже исполнилось восемь месяцев. Пара проживает в США, но часто гостит у родных Грете в Эстонии.