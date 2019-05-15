Фото: проживающая в США звезда эстонского спорта ждет второго ребенка

25-летняя эстонская многоборка и просто красавица поделилась радостной новостью в социальных сетях. Грете опубликовала снимок на шестом месяце беременности.

«Вы можете быть кем-то в этом мире. Но ты для меня – весь мир», – подписала трогательный снимок с заметно округлившимся животом эстонская спортсменка, которая долгое время проживает в США.

На втором снимке, который опубликовала Грете, она уже позирует со всей семьей – мужем и двухлетней дочерью Глорией. На малышке надета футболка с надписью «старшая сестра», в то время как ее мама держит в руках крошечное боди с надписью «младшая сестра». По прогнозам вторая девочка должна родиться уже в сентябре.