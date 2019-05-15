Самая сексуальная бабушка в мире удивила фанатов, разменяв пятый десяток

А её очередное напоминание о возрасте лишь снова удивило фанатов: Элис выглядит лет на двадцать и ни на день старше, пишет Lad Bible.

40-летняя бабушка, счастливо воспитывающая трёх внуков, решила отметить свой юбилей с размахом. Элис родила своего первого ребёнка в 16 лет, поэтому всю молодость она провела, воспитывая малышку и пытаясь выжить. Теперь её дети хорошо устроились и у женщины появилось время на себя. Поэтому, конечно же, Элис направилась праздновать в Лас-Вегас.

Там она повеселилась на вечеринке у бассейна, прошлась по известным ночным клубам и даже заглянула в популярный стриптиз-клуб, чтобы, по её словам, поддержать мам-одиночек, вынужденных таким образом зарабатывать на жизнь. В этом гулянии Элис составила компанию её дочь Кайла, пока со внуками сидел сын Элис.

Да, я не выгляжу как типичная бабушка. Но женщины с возрастом не должны уходить в тень и прятать своё тело, будто с ним что-то не так,

- говорит она.