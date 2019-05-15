Помощь врача и молитвы: как Сергей Лазарев готовится к выступлению на «Евровидении-2019»

Во время подготовки к выходу на сцену певец нашел время, чтобы поделиться рабочими моментами, переживаниями и своими мыслями перед выступлением. В интервью «Дни.ру» Лазарев объяснил, по какой причине ему пришлось расстаться со своим четырехлетним сыном. Сергей сказал, что дети требуют много времени и внимания, и ему было бы сложно сконцентрироваться на своем выступлении.

Кумир миллионов также сообщил, что вместе с ним из России приехал его врач-фониатор Екатерина Осипенко, которая неустанно следит за здоровьем исполнителя.

«Она постоянно рядом со мной — проверяет мои связки, чтобы они были в хорошей форме. И после того, как на дорожке открытия голос немного сел, она сделала мне определенные процедуры, после которых голос снова стал звучать, и все ноты были правильно спеты. Катя спасла меня», — сообщил Сергей интернет-изданию.

Певец подробно рассказал о пребывании в Тель-Авиве «На мне всегда надет крестик — наверное, это единственный оберег. Перед выходом на сцене всегда читаю молитву», — поведал 36-летний певец о своих обычаях.