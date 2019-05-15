Не надевайте сегодня то, что носили вчера. Даже трусы

1. Когда идешь в магазин за одной вещью, а возвращаешься с другой – это нормально. Если вы носите эту вещь. Если купленная вещь зависнет в шкафу, вы – жертва спонтанного шопинга.

2. Вы покупаете мою книгу, открываете, кладете руку и приносите клятву: я клянусь разобрать гардероб и выкинуть все, не нужные мне вещи. Все. Книжка больше не понадобится. Шутка.

3. Разбор гардероба, этого слоеного пирога. Для чего? Воскресить забытое, которое действительно захочется надеть снова, облегчить шкаф, чтобы освободить место для новых вещей.

4. Если вы каждый раз достаете из шкафа одно и то же, шкаф – ваш враг.

5. Разбирать гардероб рекомендую без шампанского и подружек. С холодной головой. Наедине с собой. Самая главная задача – вычленить вещи, которые находятся в вашей личной базе. А это те, что вы умеете носить, те, что вам нравятся, в чем вам комфортно, которые вы вытащите из шкафа, если вам надо одеться вслепую.

6.Зачем определять свою личную базу? Чтобы дублировать эти вещи, размножать эту группу. Если вы любите брюки, не отказывайте себе в удовольствии купить еще несколько. Брюк должно быть больше, чем одни. Любите футболки? У вас может быть до 15 футболок.

7. Исходя из базы, вам легко будет выстраивать свой стиль, подбирая те нюансы, с которыми вы создадите свой гардероб.

8. Ненужные вещи в гардеробе – свитера с катышками, футболки с пятнами от пота, туфли с очень острым мыском (как у маленького Мука), вещи, которые вы не носите несколько лет, словом, все, что не модно, не нужно, но продолжает жить в вашем шкафу.

9. С глаз долой – из сердца вон. Если вам жалко сразу избавиться от некоторых вещей, которые вы не носите, сложите их в отдельный пакет и уберите из зоны видимости на неделю или две. Вы потом придумаете, что с ними делать. Когда пройдут две недели, вы забудете о существовании этой одежды и легко избавитесь от нее.

10. Хранить несколько вещей на одной вешалке – преступление. Вещь теряет свою форму – раз, вы ее не видите – два. Вешалка должна быть тонкая, без спинки и переда.

11. Отсортируйте вещи по группам: брюки, платья, жакеты. И вечером, придя домой, вешайте одежду на ту же вешалку, с которой сняли вещь утром.

12. Вас ночью разбуди, вы должны сказать, что есть в вашем гардеробе.

13. Никогда не надевайте то, в чем ходили вчера. Даже трусы. Так вы вынуждены каждый день создавать свой новый образ. Возьмите это за правило.

14. Каждая вещь должна быть инвестицией. Даже если она стоит 5 евро.

15. Правило: нарядилась и сняла что-то одно.

16. В облике должна быть малость дебилизма.

17. Шопинг – увлекательно и не позорно.

18. Поясные сумки – забыли. Носите как кросс-боди.

19. Тренды – маркетинговая уловка, чтобы продавать товар. Тренды не важны, важно, чтобы у вас изо рта не воняло, потом не пахло, волосы и прическа были хорошие.

20. Производство футболки Gucci обходится в 10 долларов, а стоит она 500 евро. Бренд должен окупить затраты на дорогостоящие показы и рекламу.

21. Есть вещи, которые не могут не мяться. Не стоит носить с собой утюг, достаточно утром выйти в идеально выглаженной вещи.

22. Мода кричит сегодня: будь собой!

23. Возрастной моды нет.

24. Мой гардероб состоит из дорогих вещей. Кто не понимает, я не виноват.