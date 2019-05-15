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  • Видео: швед обещает представить Эстонию в финале «Евровидения» на 20 процентов лучше

Видео: швед обещает представить Эстонию в финале «Евровидения» на 20 процентов лучше

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14 мая в Тель-Авиве завершился первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение». Швед Виктор Кроне, представляющий в этом году нашу страну с песней «Storm», прошел в финал. 

На пресс-конференции после полуфинала артист пообещал журналистам проявить себя на 20 процентов лучше в финале. 

В ходе жеребьевки выяснилось, что Кроне выступит во второй части финала, но под каким номером, - это станет известно после объявления имен всех финалистов. 

Во втором полуфинале 16 мая выступает представитель России Сергей Лазарев, поддержать которого можно будет и на портале Limon.ee. 

Полный список участников второго полуфинала 16 мая:

  1. Армения:  Srbuk - Walking Out
  2. Ирландия:  Сара Мактернан - 22
  3. Молдавия:  Анна Одобеску - Stay
  4. Швейцария:  Лука Хенни - She Got Me
  5. Латвия:  Carousel - That Night
  6. Румыния:  Эстер Пеони - On a Sunday
  7. Дания:  Leonora - Love Is Forever
  8. Швеция:  Джон Лундвик - Too Late for Love
  9. Австрия: Pænda - Limits
  10. Хорватия: Роко - The Dream
  11. Мальта:  Микела Паче - Chameleon
  12. Литва:  Юриюс - Run with the Lions
  13. Россия:  Сергей Лазарев - Scream
  14. Албания:  Йонида Маличи - Ktheju tokës
  15. Норвегия:  KEiiNO - Spirit in the Sky
  16. Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade
  17. Северная Македония:  Тамара Тодевска - Proud
  18. Азербайджан:  Чингиз -Truth

Смотрите видео! 

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