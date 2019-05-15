Видео: швед обещает представить Эстонию в финале «Евровидения» на 20 процентов лучше

На пресс-конференции после полуфинала артист пообещал журналистам проявить себя на 20 процентов лучше в финале.

В ходе жеребьевки выяснилось, что Кроне выступит во второй части финала, но под каким номером, - это станет известно после объявления имен всех финалистов.

Во втором полуфинале 16 мая выступает представитель России Сергей Лазарев, поддержать которого можно будет и на портале Limon.ee.

Полный список участников второго полуфинала 16 мая:

Армения: Srbuk - Walking Out Ирландия: Сара Мактернан - 22 Молдавия: Анна Одобеску - Stay Швейцария: Лука Хенни - She Got Me Латвия: Carousel - That Night Румыния: Эстер Пеони - On a Sunday Дания: Leonora - Love Is Forever Швеция: Джон Лундвик - Too Late for Love Австрия: Pænda - Limits Хорватия: Роко - The Dream Мальта: Микела Паче - Chameleon Литва: Юриюс - Run with the Lions Россия: Сергей Лазарев - Scream Албания: Йонида Маличи - Ktheju tokës Норвегия: KEiiNO - Spirit in the Sky Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade Северная Македония: Тамара Тодевска - Proud Азербайджан: Чингиз -Truth