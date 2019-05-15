Видео: швед обещает представить Эстонию в финале «Евровидения» на 20 процентов лучше

14 мая в Тель-Авиве завершился первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение». Швед Виктор Кроне, представляющий в этом году нашу страну с песней «Storm», прошел в финал.
На пресс-конференции после полуфинала артист пообещал журналистам проявить себя на 20 процентов лучше в финале.
В ходе жеребьевки выяснилось, что Кроне выступит во второй части финала, но под каким номером, - это станет известно после объявления имен всех финалистов.
Во втором полуфинале 16 мая выступает представитель России Сергей Лазарев, поддержать которого можно будет и на портале Limon.ee.
Полный список участников второго полуфинала 16 мая:
- Армения: Srbuk - Walking Out
- Ирландия: Сара Мактернан - 22
- Молдавия: Анна Одобеску - Stay
- Швейцария: Лука Хенни - She Got Me
- Латвия: Carousel - That Night
- Румыния: Эстер Пеони - On a Sunday
- Дания: Leonora - Love Is Forever
- Швеция: Джон Лундвик - Too Late for Love
- Австрия: Pænda - Limits
- Хорватия: Роко - The Dream
- Мальта: Микела Паче - Chameleon
- Литва: Юриюс - Run with the Lions
- Россия: Сергей Лазарев - Scream
- Албания: Йонида Маличи - Ktheju tokës
- Норвегия: KEiiNO - Spirit in the Sky
- Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade
- Северная Македония: Тамара Тодевска - Proud
- Азербайджан: Чингиз -Truth
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