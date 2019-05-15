Чт, 16.05.2019
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Мадонна выступит на «Евровидении», несмотря на призывы к бойкоту конкурса

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Мадонна

ФОТО: David Mizoeff / AP

Певица не собирается подстраиваться под политическую повестку дня с оговоркой, что она всё же всегда будет выступать против нарушения прав человека.

Американская поп-дива Мадонна выступит в финале музыкального конкурса «Евровидение» 18 мая, несмотря на призыв некоторых британских представителей эстрады бойкотировать конкурс в связи с политикой властей Тель-Авива по отношению к палестинцам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова певицы, пишет Life.ru.

— Я никогда не перестану заниматься музыкой, чтобы подстроиться под чью-то политическую повестку дня, но я также не перестану выступать против нарушения прав человека, где бы в мире они ни происходили, — заявила Мадонна.

Она отмечает, что ей больно и тяжело слышать о невинных жертвах в данном регионе, убитых в угоду политическим целям.

Мадонна собирается исполнить в Тель-Авиве две песни. Выступление поп-дивы на конкурсе оплатил миллиардер Сильван Адамс. По данным газеты Yedioth Ahronoth, это обойдётся ему в $1,3 млн.

Напомним, конкурс песни «Евровидение-2019» стартовал 14 мая в Тель-Авиве и будет идти вплоть до 18 мая. В начале месяца исполнители подверглись твиттер-атаке, призывающей отказать от выступления на музыкальном конкурсе.

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