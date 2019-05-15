Мадонна выступит на «Евровидении», несмотря на призывы к бойкоту конкурса

Американская поп-дива Мадонна выступит в финале музыкального конкурса «Евровидение» 18 мая, несмотря на призыв некоторых британских представителей эстрады бойкотировать конкурс в связи с политикой властей Тель-Авива по отношению к палестинцам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова певицы, пишет Life.ru.

— Я никогда не перестану заниматься музыкой, чтобы подстроиться под чью-то политическую повестку дня, но я также не перестану выступать против нарушения прав человека, где бы в мире они ни происходили, — заявила Мадонна.

Она отмечает, что ей больно и тяжело слышать о невинных жертвах в данном регионе, убитых в угоду политическим целям.

Мадонна собирается исполнить в Тель-Авиве две песни. Выступление поп-дивы на конкурсе оплатил миллиардер Сильван Адамс. По данным газеты Yedioth Ahronoth, это обойдётся ему в $1,3 млн.