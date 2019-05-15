Фото: эпатажная Нетта в полупрозрачном боди смутила первый полуфинал «Евровидения-2019»
Победительница прошлогоднего конкурса зажгла на сцене Тель-Авива.
Только в Тель-Авиве началось «Евровидение-2019» и открывала его эксцентричная прошлогодняя победительница Нетта Барзилай.
Певица исполнила на сцене выставочного центра Expo Tel Aviv песню «Toy», которая и принесла ей победу.
Эпатажная певица потрясла своим образом. На сцену она вышла в довольно откровенном полупрозрачном боди и с обнаженными ногами.