Чт, 16.05.2019
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  • Фото: эпатажная Нетта в полупрозрачном боди смутила первый полуфинал «Евровидения-2019»

Фото: эпатажная Нетта в полупрозрачном боди смутила первый полуфинал «Евровидения-2019»
Это надо видеть!

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Победительница прошлогоднего конкурса зажгла на сцене Тель-Авива.

Только в Тель-Авиве началось «Евровидение-2019» и открывала его эксцентричная прошлогодняя победительница Нетта Барзилай.

Певица исполнила на сцене выставочного центра Expo Tel Aviv песню «Toy», которая и принесла ей победу.

Эпатажная певица потрясла своим образом. На сцену она вышла в довольно откровенном полупрозрачном боди и с обнаженными ногами. 

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