Чт, 16.05.2019
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«Евровидение-2019»: выступление Мадонны остается под вопросом
Не всё так просто!

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Madonna 2012.

ФОТО: JACK GUEZ / Scanpix

Выступление американской певицы Мадонны на конкурсе «Евровидение» в Израиле находится под вопросом: организаторы говорят, что контракт с поп-дивой до сих пор не подписан, передает BBC.

Европейский вещательный союз никогда официально не подтверждал, что Мадонна выйдет на сцену, подчеркнул Юн Ула Санн, исполнительный супервайзер «Евровидения».

«Если у нас на руках не будет подписанного контракта, она не сможет выступить на нашей сцене», - сказал он.

Конкурс «Евровидение-2019» начинается во вторник, 14 мая, в Тель-Авиве. Финал состоится в субботу, 18 мая.

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