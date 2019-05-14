«Евровидение-2019»: выступление Мадонны остается под вопросом

Европейский вещательный союз никогда официально не подтверждал, что Мадонна выйдет на сцену, подчеркнул Юн Ула Санн, исполнительный супервайзер «Евровидения».

«Если у нас на руках не будет подписанного контракта, она не сможет выступить на нашей сцене», - сказал он.