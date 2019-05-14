Чт, 16.05.2019
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Пышногрудая Маша Малиновская разделась для Playboy
Это надо видеть!

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38-летняя телеведущая снялась для популярного мужского журнала, пишет Пятый канал.

Эпатажная актриса Маша Малиновская вновь напомнила о себе, опубликовав эротические фотографии на своей странице в Instagram. На этих кадрах она позирует в черных латексных ботфортах и облегающей куртке, которая не застегивается на выдающемся бюсте звезды.

В комментариях 38-летняя телеведущая указала, что съемки были организованы российской версией журнала Playboy. Остальные фото будут опубликован в июньском номере мужского глянца. Малиновская также обратилась к подписчикам с просьбой выбрать лучший из двух снимков.

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