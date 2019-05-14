Первый канал не подтвердил итогов проверки голосования на шоу «Голос Дети»

Директор компании Group-IB, которая занимается проверкой результатов итогового голосования, призвал дождаться официальных результатов расследования, сообщает Экспресс-газета.
В результате руководством Первого канала было принято решение провести проверку итогового голосования. Для этого привлекли компанию Group-IB, которая занимается защитой от киберпреступлений и сложными цифровыми расследованиями.
Сегодня на сайте компании «СМС-сервисы», занимавшийся подсчетом голосов зрителей в финале шоу «Голос. Дети», был опубликован отчет, где говорилось, что в ходе внутреннего аудита не было обнаружено следов хакерских атак, из чего журналисты сделали вывод, что подтасовка голосов на шоу «Голос.Дети» не подтвердилась. Однако директор Group-IB Илья Сачков призвал СМИ дождаться официальных итогов расследования, которые будут опубликованы в конце месяца.
«Компания «СМС-сервисы» не делала никаких заявлений о завершении расследования и участвует в нем как объект проверки. На данный момент, любая информация о завершении расследования недостоверна. Срок обнародования итоговых результатов прежний — конец месяца. Совсем скоро мы опубликуем результаты первого этапа проверки», — написал он в Facebook. К слову, сама Алсу, как и ее супруг Ян Абрамов, по-прежнему не комментируют ситуацию.