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Первый канал не подтвердил итогов проверки голосования на шоу «Голос Дети»

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Певица Алсу и ее дочь Микелла.

ФОТО: Шоу "Голосю Дети"

Директор компании Group-IB, которая занимается проверкой результатов итогового голосования, призвал дождаться официальных результатов расследования, сообщает Экспресс-газета.

 
Шестой сезон шоу «Голос Дети», финальный выпуск которого вышел в эфир 26 апреля, закончился грандиозным скандалом. Многие зрители, в том числе и среди знаменитостей, остались недовольны тем фактом, что в проекте победила дочь певицы Алсу и подопечная Светланы Лободы — 11-летняя Микелла Абрамова. На девочку, как и на ее родителей, обрушился шквал критики.

В результате руководством Первого канала было принято решение провести проверку итогового голосования. Для этого привлекли компанию Group-IB, которая занимается защитой от киберпреступлений и сложными цифровыми расследованиями.

Сегодня на сайте компании «СМС-сервисы», занимавшийся подсчетом голосов зрителей в финале шоу «Голос. Дети», был опубликован отчет, где говорилось, что в ходе внутреннего аудита не было обнаружено следов хакерских атак, из чего журналисты сделали вывод, что подтасовка голосов на шоу «Голос.Дети» не подтвердилась. Однако директор Group-IB Илья Сачков призвал СМИ дождаться официальных итогов расследования, которые будут опубликованы в конце месяца.

«Компания «СМС-сервисы» не делала никаких заявлений о завершении расследования и участвует в нем как объект проверки. На данный момент, любая информация о завершении расследования недостоверна. Срок обнародования итоговых результатов прежний — конец месяца. Совсем скоро мы опубликуем результаты первого этапа проверки», — написал он в Facebook. К слову, сама Алсу, как и ее супруг Ян Абрамов, по-прежнему не комментируют ситуацию.

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