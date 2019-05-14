Первый канал не подтвердил итогов проверки голосования на шоу «Голос Дети»

Шестой сезон шоу «Голос Дети», финальный выпуск которого вышел в эфир 26 апреля, закончился грандиозным скандалом. Многие зрители, в том числе и среди знаменитостей, остались недовольны тем фактом, что в проекте победила дочь певицы Алсу и подопечная Светланы Лободы — 11-летняя Микелла Абрамова. На девочку, как и на ее родителей, обрушился шквал критики.

В результате руководством Первого канала было принято решение провести проверку итогового голосования. Для этого привлекли компанию Group-IB, которая занимается защитой от киберпреступлений и сложными цифровыми расследованиями.

Сегодня на сайте компании «СМС-сервисы», занимавшийся подсчетом голосов зрителей в финале шоу «Голос. Дети», был опубликован отчет, где говорилось, что в ходе внутреннего аудита не было обнаружено следов хакерских атак, из чего журналисты сделали вывод, что подтасовка голосов на шоу «Голос.Дети» не подтвердилась. Однако директор Group-IB Илья Сачков призвал СМИ дождаться официальных итогов расследования, которые будут опубликованы в конце месяца.