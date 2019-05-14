Смотрите, какие красавицы пришли послушать модные советы Александра Рогова
С этим мужчиной модницы (возможно, и модники) несколько лет начинают свои субботы и воскресенья. Александр Рогов - самый известный стилист, передачи которого «Успеть за 24 часа» и «Рогов.Студия24» смотрятся по выходным с утренним кофе на одном дыхании.
Эксперт моды провел свой мастер-класс в Таллинне, рассказав, как составить идеальный базовый гардероб, чтобы выглядеть стильно, чувствовать себя уверенно и гармонично, как с легкостью избавиться от ненужных вещей.
На сцене Рогов разобрал гардеробы тех смелых, кто отважился выйти на сцену и услышать из уст эксперта оценку.
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