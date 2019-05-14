Смотрите, какие красавицы пришли послушать модные советы Александра Рогова

С этим мужчиной модницы (возможно, и модники) несколько лет начинают свои субботы и воскресенья. Александр Рогов - самый известный стилист, передачи которого «Успеть за 24 часа» и «Рогов.Студия24» смотрятся по выходным с утренним кофе на одном дыхании.