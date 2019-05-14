Какие вещи можно законно забрать из отеля: примерный список

Гости отелей иногда забирают с собой вещи, которые брать нельзя. Это может быть приравнено к воровству. Гостиницы теряют огромные суммы из-за того, что посетители увозят с собой предметы многоразового пользования, которые должны оставаться на месте
Нетрудно составить список вещей, которые можно законно забрать из отеля. Это будут одноразовые предметы и средства личной гигиены.
Можно забрать с собой
Единых правил относительно того, что посетитель может забрать из отеля, не существует. В каждом месте размещения есть правила проживания, с которыми турист не всегда знаком. Есть универсальное правило: постоялец может взять то, что предназначено именно для него и чем не сможет воспользоваться никто другой. К таким предметам относятся:
- мыло (soap);
- шампунь (shampoo);
- гель для душа (shower gel);
- шапка для душа (shower cap);
- набор для шитья (sewing kit);
- канцтовары (stationery);
- комплект для чистки обуви (shoe shine kits);
- подарки отеля;
- тапочки (slippers).
Отельеры считают, что небольшие предметы с логотипом отеля могут стать хорошей рекламой при их использовании в общественных местах. Всё остальное забирать из номера нельзя.
Желательно оставить на месте
Некоторые вещи можно взять без опасения обвинений в воровстве. Сюда относятся предметы, которые используются во время проживания в гостинице, но брать их с собой не стоит:
- Пресса, предназначенная для постояльцев. Брать ее не запрещено. Однако если нет таблички, что можно забрать этот экземпляр с собой, то лучше его оставить.
- Чай, кофе, сахар.
- Пластиковые ключи от номера и таблички, которые гости любят оставлять себе на память. Имеет смысл спросить на ресепшен, возможно ли это.
Служащие гостиниц часто недосчитываются полотенец, халатов, постельного белья, пепельниц, посуды. Выносить эти предметы считается воровством.
В некоторых странах, особенно в Африке и в Азии, за такие деяния можно получить реальные тюремные сроки. Поэтому лучше всего не брать ничего из мест временного проживания, чтобы не навлекать на себя неприятности и не терять уважение к себе.