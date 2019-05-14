Какие вещи можно законно забрать из отеля: примерный список

Нетрудно составить список вещей, которые можно законно забрать из отеля. Это будут одноразовые предметы и средства личной гигиены.

Можно забрать с собой

Единых правил относительно того, что посетитель может забрать из отеля, не существует. В каждом месте размещения есть правила проживания, с которыми турист не всегда знаком. Есть универсальное правило: постоялец может взять то, что предназначено именно для него и чем не сможет воспользоваться никто другой. К таким предметам относятся:

мыло (soap);

шампунь (shampoo);

гель для душа (shower gel);

шапка для душа (shower cap);

набор для шитья (sewing kit);

канцтовары (stationery);

комплект для чистки обуви (shoe shine kits);

подарки отеля;

тапочки (slippers).

Отельеры считают, что небольшие предметы с логотипом отеля могут стать хорошей рекламой при их использовании в общественных местах. Всё остальное забирать из номера нельзя.

Желательно оставить на месте

Некоторые вещи можно взять без опасения обвинений в воровстве. Сюда относятся предметы, которые используются во время проживания в гостинице, но брать их с собой не стоит:

Пресса, предназначенная для постояльцев. Брать ее не запрещено. Однако если нет таблички, что можно забрать этот экземпляр с собой, то лучше его оставить. Чай, кофе, сахар. Пластиковые ключи от номера и таблички, которые гости любят оставлять себе на память. Имеет смысл спросить на ресепшен, возможно ли это.

Служащие гостиниц часто недосчитываются полотенец, халатов, постельного белья, пепельниц, посуды. Выносить эти предметы считается воровством.