Названа самая модная вещь в мире

Лидером оказались кожаные кеды с увеличенной подошвой британского бренда Alexander McQueen, стоимость которых составляет около 400 евро. Второе место занял ободок итальянского модного дома Prada, украшенный декоративными шипами. В онлайн-магазинах он стоит более 540 евро. Тройку самых востребованных вещей замыкает крошечная сумка Le Chiquito французской марки Jacquemus (доступна по цене от 400 евро).

На четвертое место попал ремень с золотистым логотипом Gucci, на пятое — меховая куртка Sandy Liang, на шестое — сумка baguette bag модного дома Fendi.

Ежегодно специалисты Lyst публикуют квартальные отчеты о предпочтениях пяти миллионов покупателей в 12 тысячах интернет-магазинах. Отчеты формируются на основе запросов в поисковиках сети.