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Берегитесь! На Земле началась крупнейшая за последние полтора года магнитная буря

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Магнитная буря. Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Из-за этого могут наблюдаться некоторые перебои со связью, а метеочувствительным людям рекомендовано быть осторожнее.

На Земле началась крупнейшая за последние полтора года магнитная буря. Об этом РИА "Новости" рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв.

— Событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи, — отметил Богачёв.

Впрочем, бывают и намного более серьёзные бури, однако они происходят намного реже. При этом учёный призвал метеочувствительных людей быть осторожнее.

Ожидается, что волнения в магнитном поле продлятся до вечера. Нормализуется ситуация только ближе к ночи.

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