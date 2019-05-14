Берегитесь! На Земле началась крупнейшая за последние полтора года магнитная буря

Из-за этого могут наблюдаться некоторые перебои со связью, а метеочувствительным людям рекомендовано быть осторожнее.
На Земле началась крупнейшая за последние полтора года магнитная буря. Об этом РИА "Новости" рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв.
— Событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи, — отметил Богачёв.
Впрочем, бывают и намного более серьёзные бури, однако они происходят намного реже. При этом учёный призвал метеочувствительных людей быть осторожнее.
Ожидается, что волнения в магнитном поле продлятся до вечера. Нормализуется ситуация только ближе к ночи.