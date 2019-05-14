Берегитесь! На Земле началась крупнейшая за последние полтора года магнитная буря

На Земле началась крупнейшая за последние полтора года магнитная буря. Об этом РИА "Новости" рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв.

— Событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи, — отметил Богачёв.

Впрочем, бывают и намного более серьёзные бури, однако они происходят намного реже. При этом учёный призвал метеочувствительных людей быть осторожнее.