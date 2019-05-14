Страдавшая алкоголизмом звезда фильма «Калина красная» умерла в психушке

Советский фильм «Калина красная», вышедший на экраны в 1973 году, помог многим актерам стать популярными. Одной из тех, кто снялся в киноленте, была Татьяна Гаврилова. Она сыграла роль грубоватой Люсьен. Как вспоминают другие коллеги артистки, Гаврилова уже тогда начала выпивать. Изначально Василий Шукшин видел в этой роли Людмилу Гурченко, но потом выбрал Татьяну. Однако время от времени на площадке женщина перебирала с алкоголем. Шукшин, который ранее также страдал от этой зависимости, а в конце жизни старался завязать, жалел актрису и не выгонял ее.

После «Калины красной» Гаврилову все реже звали в кино. Она играла эпизодические роли, а последнее ее появление на экране было в 1993 году. Татьяна была дважды замужем, но так и не смогла родить ребенка. Последним супругой актрисы был Эдуард Курочкин, который, как и она, в детстве застал войну. Они прожили вместе 20 лет.

Однако Гаврилова продолжала пить. Поговаривают, что ее собутыльницей была Изольда Извицкая. Татьяна пережила подругу на 29 лет. Но последние дни актриса провела в психушке. Как рассказывала ее знакомая Лариса Лужина, Гаврилова была неузнаваема во время пребывания в клинике: старуха без верхних зубов и в инвалидном кресле. Она уже не могла даже разговаривать. Гаврилова умерла от сердечного приступа, забытая всеми.