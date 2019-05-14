Галерея: эстонские звезды-мужчины сняли с себя майки и показали подтянутые тела
Эстонские звезды мужского пола не отстают от знаменитостей женского пола, время от времени демонстрируя публике свои обнаженные тела. В этот раз вызов принял и Уудо Сепп, имя которого в последнее время у всех на слуху.
Смотрите подборку! Среди звезд и Уку Сувисте, и Танель Падар, и Койт Тооме.
Уку Сувисте
Танель Падар
Кристьян Касеару
Отть Лепланд
Юри Поотсманн
Певец Shanon Таави Иммато
Певец Traffic Сильвер Лаас
Рольф Роосалу
Койт Тооме