Чт, 16.05.2019
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  • Галерея: эстонские звезды-мужчины сняли с себя майки и показали подтянутые тела

Галерея: эстонские звезды-мужчины сняли с себя майки и показали подтянутые тела
На работе лучше не смотреть!

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Певец Уудо Сепп в студии радио MyHits

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Эстонские звезды мужского пола не отстают от знаменитостей женского пола, время от времени демонстрируя публике свои обнаженные тела. В этот раз вызов принял и Уудо Сепп, имя которого в последнее время у всех на слуху. 

Смотрите подборку! Среди звезд и Уку Сувисте, и Танель Падар, и Койт Тооме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Уку Сувисте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Танель Падар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кристьян Касеару 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отть Лепланд

Ott Leplandi kuumad kõhulihased

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Юри Поотсманн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певец Shanon Таави Иммато 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певец Traffic Сильвер Лаас

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Рольф Роосалу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Койт Тооме

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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