Стало известно, откуда получала еду Алина Кабаева перед родами

Слухи о детях известной российской спортсменки Алина Кабаевой, которая ведет крайне закрытый для общественности и прессы образ жизни, упорно ходят уже не первый год. Однако сама бывшая гимнастка не подтверждала эту информацию. А шесть лет назад в беседе с журналистом специализированного спортивного издания подчеркнула, что у нее никогда не было детей.
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии им. Кулакова в Москве, сообщает Sports.ru.
«О весе, росте, именах, конечно, ничего пока неизвестно. Однако, как утверждают источники, на свет появились два мальчика. Бывшая спортсменка находилась в вип-палате на четвертом этаже центра, ради этого других рожениц перевели в другие отделения медицинского учреждения. Роды принимали лучшие специалисты центра. Около палаты дежурила многочисленная охрана, которая не пропускала в помещение никого из посторонних. А еду молодой маме, которой, к слову, 12 мая исполнилось 36 лет, привозили из элитных ресторанов», — рассказало издание.
Стать мамой Алине Кабаевой помогла лучший акушер-гинеколог Российской Федерации Лейла Адамян. Подтверждать радостное событие в окружении олимпийской чемпионки не спешат. Одна из помощниц Алины заявила, что слухи комментировать она отказывается
Новость о родах Кабаевой сперва опубликовал у себя Rambler, а затем удалил это сообщение.