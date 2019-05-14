Стало известно, откуда получала еду Алина Кабаева перед родами

Слухи о детях известной российской спортсменки Алина Кабаевой, которая ведет крайне закрытый для общественности и прессы образ жизни, упорно ходят уже не первый год. Однако сама бывшая гимнастка не подтверждала эту информацию. А шесть лет назад в беседе с журналистом специализированного спортивного издания подчеркнула, что у нее никогда не было детей.