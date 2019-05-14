«Евровидение-2019»: знакомьтесь, все участники первого полуфинала! Эстония сегодня задаст жару

Limon.ee предлагает познакомиться со всеми участниками первого полуфинала конкурса "Евровидение", который пройдет 14 мая вечером в Тель-Авиве. Напомним, в первом полуфинале стартует 17 стран, подборку сделал портал Rus.Tvnet.lv.
В этом полуфинале нет артистов, которые букмекеры назвали бы лидерами конкурса, но есть предполагаемые аутсайдеры - Черногория, Беларусь, Грузия и Сан-Марино. Именно им в этом полуфинале пророчат невероятно низкие оценки. Напомним, Латвия, как и Россия выступит на конкурсе 16 мая.
Полный список участников первого полуфинала:
1. Кипр: Тамта - Replay
2. Черногория: D-moll - Heaven
D-moll - это молодой коллектив из шести участников.
3. Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away
Darude (наст.имя - Вилле Виртанен) - финский продюсер и DJ. Себастьян Рейман - финский певец, актер и телеведущий. Он является гитаристом и вокалистом группы The Giant Leap.
4. Польша: Тулия - Pali się
Tulia - это польский женский музыкальный коллектив, исполняющий фольклорную музыку, который основан в 2017 году. Состав: Иоанна Синкевич, Доминика Сепка, Патриция Новицкая и Тулия Бичак, в честь которой назван коллектив.
В октябре 2017 года группа записала и опубликовала фольклорную кавер-версию хита группы Depeche Mode - Enjoy the Silence.
5. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi
Это дуэт из Марибора, который был образован в 2018 году. Выпущены синглы Valovi, Baloni и S teboi, а в феврале 2019 года вышел дебютный мини-альбом Štiri.
6. Чехия: Lake Malawi - Friend of a Friend
8. Беларусь: Зена - Like I
9. Сербия: Невена Божович - "Круна"
Уже опытная сербская певица, которая представляла Сербию на "Детском Евровидении — 2007", участвовала в Евровидении в 2013 году (в составе группы Moje 3), участница шоу Prvi glas Srbije.
10. Бельгия: Элиот Вассамиллет - Wake UP
11. Грузия: Oto Nemsadze - Sul tsin iare
12. Австралия: Кейт Миллер-Хейдке - Zero Gravity
13. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra
Hatari - это необычная сатирическая группа из Рейкьявика. Коллектив состоит из Клеменса Ханнигана, Маттиаса Харальдсона и Эйнара Стефансона.
Сами музыканты себя называют: "антикапиталистическая группа исполнителей технической производительности БДСМ" и утверждают, что основная цель группы — это снижение капитализма.
14. Эстония: Виктор Крон - Storm
Виктор - певец и гитарист родом из Швеции.
Начал заниматься музыкой с 15 лет. В 18 лет переехал в Лос-Анджелес и Нэшвилл, и начал писать песни с известными артистами, такими как Diane Warren, Desmond Child и Eric Brazilian. У Виктора вышла песня Jimmy Dean под его псевдонимом Vic Heart.
15. Португалия: Конан Осирис - Telemóveis
Необычный певец из Лиссабона. После премьеры песни Осирис вошел в топы Spotify и YouTube.
16. Греция: Катерина Дуска - Better Love
Греческая певица с канадскими корнями.
17. Сан-Марино: Серхат - Say Na Na Na
Серхат - это певец, продюсер и шоумен. Артисту 54 года. Свою карьеру начал в 1997 году с сингла из двух песен — Ruya и Ben Bir Daha. В 2008 году он записал песни совместно с Тамарой Гверцетели. На конкурс "Евровидение" едет во второй раз.