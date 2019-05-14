«Евровидение-2019»: знакомьтесь, все участники первого полуфинала! Эстония сегодня задаст жару

В этом полуфинале нет артистов, которые букмекеры назвали бы лидерами конкурса, но есть предполагаемые аутсайдеры - Черногория, Беларусь, Грузия и Сан-Марино. Именно им в этом полуфинале пророчат невероятно низкие оценки. Напомним, Латвия, как и Россия выступит на конкурсе 16 мая.

Полный список участников первого полуфинала:

1. Кипр: Тамта - Replay

Тамта ФОТО: https://www.instagram.com/officialtamta/

2. Черногория: D-moll - Heaven

D-moll - это молодой коллектив из шести участников.

3. Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away

Darude (наст.имя - Вилле Виртанен) - финский продюсер и DJ. Себастьян Рейман - финский певец, актер и телеведущий. Он является гитаристом и вокалистом группы The Giant Leap.

4. Польша: Тулия - Pali się

Tulia - это польский женский музыкальный коллектив, исполняющий фольклорную музыку, который основан в 2017 году. Состав: Иоанна Синкевич, Доминика Сепка, Патриция Новицкая и Тулия Бичак, в честь которой назван коллектив.

В октябре 2017 года группа записала и опубликовала фольклорную кавер-версию хита группы Depeche Mode - Enjoy the Silence.

5. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi

Это дуэт из Марибора, который был образован в 2018 году. Выпущены синглы Valovi, Baloni и S teboi, а в феврале 2019 года вышел дебютный мини-альбом Štiri.

6. Чехия: Lake Malawi - Friend of a Friend

Lake Malawi ФОТО: https://www.instagram.com/lakemalawimusic/

8. Беларусь: Зена - Like I



Зена (ZENA) ФОТО: https://www.instagram.com/zena__official

9. Сербия: Невена Божович - "Круна"

Уже опытная сербская певица, которая представляла Сербию на "Детском Евровидении — 2007", участвовала в Евровидении в 2013 году (в составе группы Moje 3), участница шоу Prvi glas Srbije.

10. Бельгия: Элиот Вассамиллет - Wake UP

Eliot ФОТО: https://www.instagram.com/eliotmusicbe

11. Грузия: Oto Nemsadze - Sul tsin iare

12. Австралия: Кейт Миллер-Хейдке - Zero Gravity

Кейт Миллер-Хейдке ФОТО: https://www.instagram.com/katemillerheidke

13. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra

Hatari - это необычная сатирическая группа из Рейкьявика. Коллектив состоит из Клеменса Ханнигана, Маттиаса Харальдсона и Эйнара Стефансона.

Сами музыканты себя называют: "антикапиталистическая группа исполнителей технической производительности БДСМ" и утверждают, что основная цель группы — это снижение капитализма.

14. Эстония: Виктор Крон - Storm

Виктор - певец и гитарист родом из Швеции.

Начал заниматься музыкой с 15 лет. В 18 лет переехал в Лос-Анджелес и Нэшвилл, и начал писать песни с известными артистами, такими как Diane Warren, Desmond Child и Eric Brazilian. У Виктора вышла песня Jimmy Dean под его псевдонимом Vic Heart.

15. Португалия: Конан Осирис - Telemóveis

Необычный певец из Лиссабона. После премьеры песни Осирис вошел в топы Spotify и YouTube.

16. Греция: Катерина Дуска - Better Love

Греческая певица с канадскими корнями.

17. Сан-Марино: Серхат - Say Na Na Na