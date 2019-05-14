Какие продукты нельзя есть с творогом

Что нужно знать о твороге

В составе творога множество полезных веществ, и основным среди них выступает казеин. Это специальный белок. Когда это уникальное соединение расщепляется, и организм без труда усваивает необходимые ему полезные элементы, в том числе широкий спектр аминокислот.

Но не стоит забывать: переваривание казеина — многоступенчатый и сложный процесс. Если же в это время желудок заполнен тяжелой пищей, такая работа окажется более трудной. Результатом могут стать проблемы с желудком и пищеварением в целом. При этом никакой пользы организму творог не принесет.

Продукты, которые нельзя сочетать с творогом

Итак, какие же продукты нельзя употреблять вместе с творогом? Есть несколько сочетаний, которые делают эту еду совершенно пустой или вовсе вредной!

Молоко

Многие привыкли разбавлять творог молоком, чтобы продукт стал мягче и нежнее. Но допускать этого категорически нельзя! При сочетании этих компонентов показатель молочного белка, который способен усвоить организм, повышается в разы. Переварить его просто нереально. Результат – «пустая» еда и лишние калории.

Кофе

Нередко на завтрак многие выбирают творог с чашечкой кофе. Это неверно! Ароматный напиток содержит в себе особые дубильные вещества. Они совершенно не сочетаются с молочным продуктом. Также творог и кофе не позволяют в полной мере и правильно усвоиться кальцию.

Яйца

Также не рекомендуется сочетать яйца с молочкой. Почему? Тут всё просто. В них тоже очень много белка. После термической обработки наступает его денатурация. Получается, что степень усвояемости возрастает. Для организма такое количество белка может быть лишним, и усваиваться он будет плохо.

Сахар

Сочетание творога с сахарным песком нельзя назвать просто бесполезным. Такая пища является слишком калорийной. Ко всему прочему, творог с сахаром существенно сокращает процесс усвоения кальция.

Рыба и мясо

Конечно, комбинация творога с рыбой или мясом является не самым распространенным сочетанием. Но многие готовы на такие кулинарные эксперименты. Только делать это строго не рекомендуется!

Рыба и мясо — преимущественно белок по своему составу. Также в них содержится львиная доля жира. Подобное сочетание занимает много времени на переваривание. Если же скомбинировать творог с рыбой или мясом, этот процесс станет еще дольше. Результатом может оказаться вздутие живота и повышенное газообразование.