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Резидент Comedy Club выгнал сына латвийского министра с концерта в Юрмале
Видео!

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Демис Карибидис

ФОТО: https://www.instagram.com/demiskaribidis

Юморист Демис Карибидис стал гостем YouTube-шоу "Макарена". Ведущий Карен Адамян задал шоумену 50 вопросов. Карибидис рассказал о конфликте, который возник на одном из концертов в Юрмале, где он попросил охрану убрать с мероприятия сына латвийского министра, сообщает издание Rus.Tvnet.lv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)) Приаеты ускользающего лета!) #comedyjurmala #comedyjurmala2014

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На юрмальских мероприятиях, которые организовывал юморист он сделал так, что охрана удаляла человека, который ему не нравится.

Он отбирал бейджик, а нарушавшему правила поведения требовалось приходить к нему лично. 

«Я продюсировал фестиваль Comedy в Юрмале. Я сделал ставку на то, что у нас будут вечерние концерты. Все будет очень круто, дорого и все там себя ведут весело. Никакой агрессии. Я охране сказал: "Я вам показываю человека, а вы его убираете"», - начал свой рассказ Демис. 

Но однажды случилось так, что один из гостей ему не понравился. Молодой человек вел себя неподобающе. 

«Я показал на чувака. Он вел себя как-то похабно... Оказалось, это сын министра какого-то латвийского. Охрана ко мне подошла и говорит: "Это сын министра". А я говорю: "Ну и что? Забирайте бейдж!"» - описал ситуацию он. 

На следующий день парень сожалел о своем поведении и пришел к Демису. 

«Они забрали бейдж... Он на следующий день пришел ко мне. Правда, повел себя культурно. Извинился и сказал: "Я так больше не буду"», - завершил свою историю Карибидис. 

*Демис Карибидис - юморист, артист, бывший КВН-щик, резидент проекта Comedy Club

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