Медики назвали главные признаки онкологии кожи

Отмечается, что лучше всего поймать заболевание в самом начале — в стадии так называемого предрака. Меланома чаще всего развивается в местах, которые подвергаются воздействию солнца. Потому открытые зоны следует защищать гораздо лучше.

Впрочем, появиться заболевание может и на ладонях, и даже на подошвах ног, а потому любую подозрительную родинку лучше сразу же показать врачу. Насторожиться стоит, если увидите на теле родинку слишком темного оттенка, которая увеличивается в размере и имеет неровные края. Медики рекомендуют показываться специалистам с появлением каждой новой родинки, ведь меланому достаточно трудно определить. Кроме того, стоит забить тревогу, если пятнышки чешутся или шелушатся.

Спровоцировать развитие меланомы могут и разного рода мутации, а потому на всякий случай лучше пройти тест для определения генетических повреждений в ДНК.