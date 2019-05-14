Чт, 16.05.2019
Видео и фото: герцоги Сассекские сообщили о рождении первенца в Instagram. Британия и весь мир гуляют! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Дочь Винокура развелась с известным продюсером после шести лет брака

Дочь Винокура развелась с известным продюсером после шести лет брака

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Настя Винокур

ФОТО: Instagram

Ведущая балерина Большого театра России Анастасия Винокур ранее отрицала слухи о проблемах в семье.

33-летняя солистка балетной труппы «Большого» Анастасия Винокур добилась развода с музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым. Пресненский суд Москвы постановил оставить несовершеннолетнего сына с матерью. Об этом 14 мая сообщило агентство «Москва».

«Суд удовлетворил исковое заявление о расторжении брака и определил место жительства ребенка с матерью, а также определил график общения ребенка с отцом», — сказали в пресс-службе суда.

По информации источника издания, дочь известного юмориста не стала требовать алименты на содержание сына. Ранее она отрицала слухи о проблемах в семье и предстоящем разводе.

Известно, что Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев поженились в 2013 году. Сын Федор появился на свет в декабре 2015 года.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ