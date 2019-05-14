Вт, 14.05.2019
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Анна Хилькевич обнажилась в Дубае
Загару можно позавидовать!

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Анна Хилькевич

ФОТО: Instagram

Актриса с детьми отдыхает в ОАЭ и ведет подробный дневник из путешествия, пишет Пятый канал.

Анна Хилькевич с 5 мая выкладывает в Instagram светлые фото со своего отдыха в Арабских Эмиратах. На свежей публикации 14 мая она не стесняется хвастаться загаром, приобретенным под южным солнцем.

«Между прочим раньше я почти не загорала, а просто обгорала и покрывалась бешеным количеством веснушек. Но потом кожа устала бороться со мной и моим пристрастием к соляриям и солнцу, и научилась четко загорать», — рассказывает Хилькевич.

Анна Хилькевич

ФОТО: Instagram

Подписчики позавидовали загару Анны.

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