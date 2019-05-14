Невестка Пугачевой привела поклонников в бурный восторг
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже почти два года женат на Алене Красновой, которая активно ведет страницу в Instagram, сообщает Пятый канал.
13 мая девушка выложила снимок с недавней фотосессии, на котором она позирует в соломенной шляпке и наряде в светлых тонах. Нежный образ дополняет букет белых цветов.
Как стало понятно из подписи, это лишь «бэк» — фото, не вошедшее в основную фотосессию.
«Редкий случай, когда не можешь ждать проф фотографий и выкладываешь бэк… Обожаю», — подписала Краснова.
В комментариях отметилась и фотограф sasha_polar, которая сделала снимок, — она назвала невестку Пугачевой красоткой. Остальные комментаторы тоже не удержались от комплиментов.