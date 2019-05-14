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  • Невестка Пугачевой привела поклонников в бурный восторг

Невестка Пугачевой привела поклонников в бурный восторг
Невероятная красавица!

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Алена Краснова

ФОТО: Instagram

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже почти два года женат на Алене Красновой, которая активно ведет страницу в Instagram, сообщает Пятый канал.

13 мая девушка выложила снимок с недавней фотосессии, на котором она позирует в соломенной шляпке и наряде в светлых тонах. Нежный образ дополняет букет белых цветов.

Алена Краснова

ФОТО: nstagram

Как стало понятно из подписи, это лишь «бэк» — фото, не вошедшее в основную фотосессию.

«Редкий случай, когда не можешь ждать проф фотографий и выкладываешь бэк… Обожаю», — подписала Краснова.

В комментариях отметилась и фотограф sasha_polar, которая сделала снимок, — она назвала невестку Пугачевой красоткой. Остальные комментаторы тоже не удержались от комплиментов.

Невестка Пугачевой, Алена Краснова

ФОТО: Instagram

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