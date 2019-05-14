Арнтгольц и Антипенко привезут в Таллинн бродвейскую постановку

Пьеса уже стала классической. Написанная в 1958 году, она до сих пор популярна и имеет огромную постановочную историю. Ее ставили на Бродвее, ее экранизация имела ошеломляющий успех, а спектакли до сих пор не сходят с афиш театров мира.

Пьеса поистине великолепна! В ней столько поворотов сюжета, столько блестящих диалогов и маленьких крылатых фраз! В ней есть настоящая сила чувств и неподдельная жизнь. И главное — в ней столько любви!

Гитель — занимается танцами, мучается от язвенной болезни, ведет довольнофривольный образ жизни, у нее практически нет денег. Джерри — молодой, амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Одна нечаяннаявстреча перерастает в свидание...

Спектакль рассказывает историю любви двух одиноких людей, хватающихся за случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Они настолько разные, что невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не смотря на печальный опыт своих прошлых отношений?

Эта история случилась в огромном Нью-Йорке. Но она могла произойти в любом другом большом городе. Одиночество не знает тишины», — говорил Жан Кокто. И герои Гибсона — танцовщица Гитель Моска и ее случайный знакомый адвокат Джерри Райн неожиданно и вдруг становятся близкими людьми. Они тянутся друг к другу. Вначале просто от одиночества, оттого, что ни его, ни ее никто не ждет дома. Что ни он, ни она не вздрагивают от долгожданных телефонных звонков. Что ни он, ни она не проводят долгие вечера с тем кто им дорог. Их бросает из одной крайности в другую, они делают друг другу больно, но продолжают держаться друг за друга. Эта встреча переворачивает всю их жизнь!