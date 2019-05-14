«Ядреные столбы». Развартное фото фигуристки Туктамышевой в бикини взорвало Сеть

В кадре Елизавета позирует в нижнем белье на балконе комнаты отеля с видом на море. При это звезда спорта развернута спиной к объективу, но ее взгляд устремлен в камеру.

«Комната с видом на море», - подписал снимок на английском языке Лазукин.

Елизавета Туктамышева ФОТО: Instagram

Подписчики молодого человека заявили, что ему досталась прекрасная девушка и восторженно прокомментировали фотографию: «Ядренные столбы!!!!!!»; «Она весьма красива и сексуальна»; «Вот что с попой делает перспектива :)»; «Отличный зад. Сочная булочка)))».