«Ядреные столбы». Развартное фото фигуристки Туктамышевой в бикини взорвало Сеть

Пользователи Сети обсуждают опубликованный в Instagram откровенный снимок фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Фотографией поделился бойфренд спортсменки Андрей Лазукин.
В кадре Елизавета позирует в нижнем белье на балконе комнаты отеля с видом на море. При это звезда спорта развернута спиной к объективу, но ее взгляд устремлен в камеру.
«Комната с видом на море», - подписал снимок на английском языке Лазукин.
Подписчики молодого человека заявили, что ему досталась прекрасная девушка и восторженно прокомментировали фотографию: «Ядренные столбы!!!!!!»; «Она весьма красива и сексуальна»; «Вот что с попой делает перспектива :)»; «Отличный зад. Сочная булочка)))».
Однако у фигуры Туктамышевой нашлись и критики.