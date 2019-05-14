Вт, 14.05.2019
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  • «Ядреные столбы». Развартное фото фигуристки Туктамышевой в бикини взорвало Сеть

«Ядреные столбы». Развартное фото фигуристки Туктамышевой в бикини взорвало Сеть

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Елизавета Туктамышева

ФОТО: Instagram

Пользователи Сети обсуждают опубликованный в Instagram откровенный снимок фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Фотографией поделился бойфренд спортсменки Андрей Лазукин.

В кадре Елизавета позирует в нижнем белье на балконе комнаты отеля с видом на море. При это звезда спорта развернута спиной к объективу, но ее взгляд устремлен в камеру.

«Комната с видом на море», - подписал снимок на английском языке Лазукин.

Елизавета Туктамышева

ФОТО: Instagram

Подписчики молодого человека заявили, что ему досталась прекрасная девушка и восторженно прокомментировали фотографию: «Ядренные столбы!!!!!!»; «Она весьма красива и сексуальна»; «Вот что с попой делает перспектива :)»; «Отличный зад. Сочная булочка)))».

Однако у фигуры Туктамышевой нашлись и критики.

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