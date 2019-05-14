Таллиннская певица Маргарита Кустинская выпустила дебютный альбом на диске

Пластинка под названием «Небо» увидела свет 15 января на популярных музыкальных онлайн-сервисах, однако физический релиз состоялся на этой неделе.
«Я прекрасно осознаю, что в нынешние времена основная масса людей слушает музыку в онлайне, а диски покупают лишь ценители и коллекционеры. Этот альбом дорог дня меня как первый опыт, поэтому я решила выпустить физические копии. Надеюсь, что и моим поклонникам он придется по вкусу - каждый диск будет подписан лично мною для каждого, кто готов разделить со мной эти непередаваемые эмоции!» - сказала певица.
В альбом «Небо» вошло 9 песен и 2 ремикса. В качестве продюсера диска традиционно выступил Tony Awake, с которым Кустинская сотрудничает уже много лет. Автором визуальной составляющей стал известный таллинский стилист и фотограф Дмитрий KNUT.