Таллиннская певица Маргарита Кустинская выпустила дебютный альбом на диске

«Я прекрасно осознаю, что в нынешние времена основная масса людей слушает музыку в онлайне, а диски покупают лишь ценители и коллекционеры. Этот альбом дорог дня меня как первый опыт, поэтому я решила выпустить физические копии. Надеюсь, что и моим поклонникам он придется по вкусу - каждый диск будет подписан лично мною для каждого, кто готов разделить со мной эти непередаваемые эмоции!» - сказала певица.