Россиянка сняла на видео момент, как ее искалечил воздушный шар в Турции

В распоряжении Лайфа оказалось видео ЧП с воздушным шаром в Турции, после которого россиянка Татьяна Гольден оказалась в коме, из которой не выходит с конца марта.
Кадры обрываются сразу после того, как на лопасти намотался шарф Татьяны Гольден.
На кадрах видно, как женщина беспрепятственно ходит мимо вентилятора, наполняющего купол воздушного шара. При этом лопасти вентилятора никак не прикрыты, а потому становятся опасны для человека. В итоге женщину резко тянет назад, после чего видео обрывается. Именно в этот момент шарф россиянки намотался на лопасти и потянул женщину за собой.
Как уже сообщал Лайф, Татьяна Гольден уже полтора месяца находится в коме в турецкой больнице. Ее родственники пытаются добиться транспортировки на родину для продолжения лечения здесь.