Россиянка сняла на видео момент, как ее искалечил воздушный шар в Турции

На кадрах видно, как женщина беспрепятственно ходит мимо вентилятора, наполняющего купол воздушного шара. При этом лопасти вентилятора никак не прикрыты, а потому становятся опасны для человека. В итоге женщину резко тянет назад, после чего видео обрывается. Именно в этот момент шарф россиянки намотался на лопасти и потянул женщину за собой.