Видео: Милла Йовович «зажгла» на концерте Димы Билана

Фрагментом своего выступления Билан поделился в Instagram. В кадре видно, что Милла Йовович стоит возле сцены и подпевает нашему исполнителю.

«Милла, ты — легенда и потрясающий человечностью человек!!! Я обожаю твою энергию и легкость! Люблю очень! Спасибо, что была в этот вечер со мной», — прокомментировал видео артист.

Позже певец опубликовал селфи с 43-летней актрисой, написав, что провел удивительный вечер. Поклонники звезды порадовались такому близкому знакомству и отметили, что настоящей дружбе океан не помеха. Следующий концерт у Димы Билана запланирован в Сан-Франциско.