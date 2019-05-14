Юри Поотсманн вспоминает свое «Евровидение»: зал начал реветь, когда увидел мой голый зад

Героем эстонского подкаст-шоу KÕU! на этот раз стал певец Юри Поотсманн, представлявший несколько лет назад нашу страну на «Евровидении».
В 2016 году Юри был 21 год. «Знаешь, я бы сейчас боялся больше, чем в 2016 году. Тогда я был отчаянным. Думаю, что это и был мой плюс в то время», - сказал Поотсманн.
«Практически не помню ничего из того прямого эфира, ведь это было так круто. Я помню только то, что перед выступлением, когда артист выходит на сцену, показывают открытку страны. Там был виден мой голый зад, публика начала аплодировать, как это увидела», - вспоминает Поотсманн.
При желании можете послушать подкаст на эстонском языке!