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Юри Поотсманн вспоминает свое «Евровидение»: зал начал реветь, когда увидел мой голый зад

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Elu24 podcasti saatekülaliseks oli Jüri Pootsmann

ФОТО: Erakogu

Героем эстонского подкаст-шоу KÕU! на этот раз стал певец Юри Поотсманн, представлявший несколько лет назад нашу страну на «Евровидении». 

В 2016 году Юри был 21 год. «Знаешь, я бы сейчас боялся больше, чем в 2016 году. Тогда я был отчаянным. Думаю, что это и был мой плюс в то время», - сказал Поотсманн. 

«Практически не помню ничего из того прямого эфира, ведь это было так круто. Я помню только то, что перед выступлением, когда артист выходит на сцену, показывают открытку страны. Там был виден мой голый зад, публика начала аплодировать, как это увидела», - вспоминает Поотсманн. 

При желании можете послушать подкаст на эстонском языке! 

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