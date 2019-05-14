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«Дальше стремиться некуда»: Сергей Шнуров официально распускает «Ленинград»

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Сергей Шнуров

ФОТО: Instagram

В понедельник, 13 мая, российский музыкант Сергей Шнуров провел пресс-конференцию, на которой официально объявил о роспуске группировки «Ленинград». Шнуров рассказал журналистам о прощальном туре, пишет «Комсомольская правда».

«Группировка "Ленинград" добилась всего, чего могла, получила какие возможно премии. Дальше стремиться некуда. Эти туром мы ставим большую жирную точку.

Группа абсолютно русская, поэтому ни о каком мировом господстве речь не идет. А здесь мы для себя сделали все», – отметил музыкант. Датой начала прощального тура он назвал 14 июня. В рамках последних гастролей Шнуров посетит с группой девять российских городов. 

В марте 2019 года уже сообщалось о том, что стартует прощальный тур группы «Ленинград», но многие к этому не отнеслись серьезно. 

Напомним, в Таллинне Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» выступят 19 мая.

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