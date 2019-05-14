«Дальше стремиться некуда»: Сергей Шнуров официально распускает «Ленинград»

«Группировка "Ленинград" добилась всего, чего могла, получила какие возможно премии. Дальше стремиться некуда. Эти туром мы ставим большую жирную точку.

Группа абсолютно русская, поэтому ни о каком мировом господстве речь не идет. А здесь мы для себя сделали все», – отметил музыкант. Датой начала прощального тура он назвал 14 июня. В рамках последних гастролей Шнуров посетит с группой девять российских городов.