Пн, 13.05.2019
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  • ГАЛЕРЕЯ: после генеральной репетиции шансы Эстонии пройти в финал «Евровидения» близки к нулю

ГАЛЕРЕЯ: после генеральной репетиции шансы Эстонии пройти в финал «Евровидения» близки к нулю

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Сегодня в Израиле проходят генеральные репетиции всех номеров первого полуфинала «Евровидения», включая выступления ведущих и шоу-программу вне конкурса. 

На сцене появился и Виктор Кроне, представляющий в этом году нашу страну на конкурсе. Несмотря на то, что организаторы «Евровидения» без ума от нашего номера, в мире песню не оценили. 

Eurovisiooni peaproov.

ФОТО: Madis Sinivee

После генерального прогона журналисты и букмекеры в один голос говорят: если Эстония пройдет в финал, это будет настоящее чудо. Сейчас, согласно ставкам, мы все же запрыгиваем в последнюю дверь поезд Тель-Авив - Полуфинал - Финал. Но всё быстро меняется. 

Так выглядят ставки букмекеров за день до первого полуфинала Евровидения.

ФОТО: limon.ee

Смотрите, как прошла репетиция Эстонии! 

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