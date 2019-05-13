ГАЛЕРЕЯ: после генеральной репетиции шансы Эстонии пройти в финал «Евровидения» близки к нулю

На сцене появился и Виктор Кроне, представляющий в этом году нашу страну на конкурсе. Несмотря на то, что организаторы «Евровидения» без ума от нашего номера, в мире песню не оценили.

После генерального прогона журналисты и букмекеры в один голос говорят: если Эстония пройдет в финал, это будет настоящее чудо. Сейчас, согласно ставкам, мы все же запрыгиваем в последнюю дверь поезд Тель-Авив - Полуфинал - Финал. Но всё быстро меняется.