«Минск возбудился!»: Лобода в боди с ультраглубоким декольте впечатлила фанатов

Лобода обнажила грудь на концерте. Откровенный сценический наряд певицы практически не скрывал ее прелестей, пишет Пятый канал.
Светлана Лобода, с громким успехом выступившая на днях в концерте на стадионе в Минске, сразила публику не только своими песнями, голосом и пластикой, но и вызывающе откровенным нарядом, который практически не скрывал ее грудь. Снимки и короткое видео выступления певица опубликовала в своем Instagram.
Большинство поклонников отреагировали на пост бурно, они выразили восторги по поводу концерта и внешнего вида звезды.
«Эмоции переполняют! Самая крутая! Минск! Стадион Динамо — это было круто!»
«Это было наполнено супер-энергией!»
«Весь Минск возбудился!»
«Минску было очень хорошо! Спасибо!»
«Море эмоций! Спасибо вам и вашей команде!»
«Королева!»
«Афродита!»
«Шикарна. Впрочем, как и всегда», — пишут и те, кто был на концерте и те, кто на него не попал.