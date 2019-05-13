Пн, 13.05.2019
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  • Limon в Израиле: Киркоров накинулся на эстонскую журналистку с обвинениями

Limon в Израиле: Киркоров накинулся на эстонскую журналистку с обвинениями
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Официальное открытие любимого многими песенного конкурса «Евровидение» состоялось в Тель-Авиве в воскресенье вечером. На оранжевой ковровой дорожке друг за другом появлялись эпатажные артисты конкурса и их представители. 

Большое внимание в этот раз приковано к представителю России - Сергею Лазареву, которому активно помогает завсегдатай конкурса Филипп Киркоров. Пока Сергей находится в числе фаворитов. Букмекеры даже не сомневаются, что Лазарев войдет в пятерку.

Журналистам Kanal 2 и портала Elu24, к которым скоро присоединится и журналист портала Limon, удалось пообщаться с Киркоровым. Но артист тут же набросился на эстонскую журналистку с обвинениями в том, что члены жюри нашей страны в прошлый раз поставил Лазареву 0 баллов, а зрители - 12. По мнению Киркорова, это нечестно. С концертом в Таллинн король российской эстрады согласился приехать только если наши члены профессионального жюри высоко оценят номер Сергея Лазарева. 

Смотрите эксклюзивное видео! 

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