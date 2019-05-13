Серябкина рассказала про свое самое ужасное свидание, куда парень пришел не один

Певица также поделилась принципами, которые соблюдает, вступая в отношения. Несмотря на довольно откровенный сценический образ, Ольга считает, что обмениваться пикантными снимками с парнями небезопасно.

«Мне кажется, что данные в Интернете недостаточно защищены. Сколько было случаев, когда в Сеть сливали чьи-то личные фотографии. Не отправляю никому себя голой. Да и у меня нет таких снимков, если честно», - заверила певица.